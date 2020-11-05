В руководстве ЛДПР Хабаровского края перестановки

Ранее посты председателя городской думы и руководителя фракции ЛДПР занимал Михаил Сидоров. Как считает Дегтярев, совмещение данных должностей является большой нагрузкой, с которой трудно справляться без потери качества работы. В связи с этим он выступил с инициативой о разделении полномочий и выборе нового главы фракции. Им выбрали Павла Тупченко, за кандидатуру которого ранее выступил высший совет партии. Свои голоса за него отдали 18 депутатов из 27.