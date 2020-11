В руководстве ЛДПР Хабаровского края перестановки

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев предложил изменения в городской думе Хабаровска. Членами фракции ЛДПР были разделены полномочия председателя думы и руководителя партийной фракции и избран новый партийный лидер.

Самой важной задачей новой команды хабаровского «белого дома» выступила модернизация политической системы Хабаровского края, в частности разрешение острых ситуаций и ликвидация локальных очагов напряжения в муниципальных образованиях, пишет Vostokmedia. Ранее посты председателя городской думы и руководителя фракции ЛДПР занимал Михаил Сидоров. Как считает Дегтярев, совмещение данных должностей является большой нагрузкой, с которой трудно справляться без потери качества работы. В связи с этим он выступил с инициативой о разделении полномочий и выборе нового главы фракции. Им выбрали Павла Тупченко, за кандидатуру которого ранее выступил высший совет партии. Свои голоса за него отдали 18 депутатов из 27. Михаил Дегтярев принес поздравления Тупченко с назначением и напомнил, что партию ждут и другие перемены. Он рассказал, что хабаровское подразделение ЛДПР продолжит заниматься поиском молодых руководящих кадров и построением открытых конструктивных взаимодействий между всеми ветвями власти. «Мы трудимся единой командой в интересах населения Хабаровского края. К депутатам городской думы имеется одно пожелание: быть более открытыми перед избирателями, чтобы они могли видеть результаты депутатской работы, могли напрямую решать возникающие проблемы», - заявил Михаил Дегтярев. Летом текущего года ряд депутатов предприняли попытку смещения с поста действующего спикера. Разделение функций главы городской думы и руководителя партийной фракции выступило своевременным и важным решением в ситуации конфликта. После децентрализации власти работа думы станет более эффективной.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter