В районах и селах Башкирии в 2021 году появятся 129 новых парков и аллей

В районах и селах Башкирии появятся новые места притяжения граждан. Об этом на своей личной странице в соцсетях заявил глава республики Радий Хабиров.

— Мы много внимания уделяем развитию парков и общественных пространств Уфы. Но было бы неправильно обойти вниманием наши сельские райцентры. Жизнь такова, что и жители сел вполне справедливо просят нас создавать парки и скверы. Пока мы это делаем только в крупных населенных пунктах, отметил Радий Хабиров. По словам руководителя региона, в следующем году в рамках национального проекта в районах и селах республики планируется благоустроить еще 129 территорий. А это значит, что в райцентрах появятся новые скверы, аллеи и детские игровые площадки.

