В районах и селах Башкирии в 2021 году появятся 129 новых парков и аллей

В районах и селах Башкирии в 2021 году появятся 129 новых парков и аллей

Вчера, 13:21ОбществоКарина МамаеваPhoto: Личная страница Радия Хабирова Вконтакте
В районах и селах Башкирии появятся новые места притяжения граждан. Об этом на своей личной странице в соцсетях заявил глава республики Радий Хабиров.

— Мы много внимания уделяем развитию парков и общественных пространств Уфы. Но было бы неправильно обойти вниманием наши сельские райцентры. Жизнь такова, что и жители сел вполне справедливо просят нас создавать парки и скверы. Пока мы это делаем только в крупных населенных пунктах, отметил Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, в следующем году в рамках национального проекта в районах и селах республики планируется благоустроить еще 129 территорий. А это значит, что в райцентрах появятся новые скверы, аллеи и детские игровые площадки.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы