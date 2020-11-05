В районах и селах Башкирии в 2021 году появятся 129 новых парков и аллей

— Мы много внимания уделяем развитию парков и общественных пространств Уфы. Но было бы неправильно обойти вниманием наши сельские райцентры. Жизнь такова, что и жители сел вполне справедливо просят нас создавать парки и скверы. Пока мы это делаем только в крупных населенных пунктах, отметил Радий Хабиров.