В ОПЕК не исключают еще одного резкого падения цен на нефть

По словам Аттара, стабильность, которую сохраняет нефтяной рынок в последнее время – результат договоренностей стран-участников соглашения ОПЕК+. Однако даже участники картельного соглашения не скрывают опасений по поводу второй волны КОВИД. Она может оказаться более сильной, следовательно и удар по экономике будет более жесткий. Некоторые аналитики уже говорят о том, что снижение спроса на нефть и нефтепродукты будет более существенным.