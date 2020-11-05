В ОПЕК не исключают еще одного резкого падения цен на нефть

Как сообщает oilcapital.ru, на запланированном на 17 ноября мониторингового комитета ОПЕК+ будут обсуждаться меры по недопущению падения цен на нефть ниже уровня $40 за баррель.
По словам Аттара, стабильность, которую сохраняет нефтяной рынок в последнее время – результат договоренностей стран-участников соглашения ОПЕК+. Однако даже участники картельного соглашения не скрывают опасений по поводу второй волны КОВИД. Она может оказаться более сильной, следовательно и удар по экономике будет более жесткий. Некоторые аналитики уже говорят о том, что снижение спроса на нефть и нефтепродукты будет более существенным.
По информации профильных СМИ, Саудовская Аравия – крупнейший производитель в ОПЕК, собирается предложить продлить действующие ограничения в рамках сделки ОПЕК+. Напомним, оно подразумевает сокращение добычи для участников соглашения на 7,7 млн б/с.