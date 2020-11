В ОПЕК не исключают еще одного резкого падения цен на нефть

Президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар заявил, что ситуация на мировом рынке нефти крайне рискованная. Вторая волна пандемии может вызвать еще одно резкое снижение цен.

Как сообщает oilcapital.ru, на запланированном на 17 ноября мониторингового комитета ОПЕК+ будут обсуждаться меры по недопущению падения цен на нефть ниже уровня $40 за баррель. По словам Аттара, стабильность, которую сохраняет нефтяной рынок в последнее время – результат договоренностей стран-участников соглашения ОПЕК+. Однако даже участники картельного соглашения не скрывают опасений по поводу второй волны КОВИД. Она может оказаться более сильной, следовательно и удар по экономике будет более жесткий. Некоторые аналитики уже говорят о том, что снижение спроса на нефть и нефтепродукты будет более существенным. По информации профильных СМИ, Саудовская Аравия – крупнейший производитель в ОПЕК, собирается предложить продлить действующие ограничения в рамках сделки ОПЕК+. Напомним, оно подразумевает сокращение добычи для участников соглашения на 7,7 млн б/с.

