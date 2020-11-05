В интернате для детей-инвалидов в Башкирии произошла вспышка коронавируса

В интернате для детей-инвалидов в Башкирии произошла вспышка коронавируса

Вчера, 17:02ОбществоКарина МамаеваPhoto: u22.mintrudrb.ru
В Серафимоском интернате города Туймазы, где проживают дети с ограниченными возможностями здоровья, произошла вспышка коронавируса. Он этом сотрудники учреждения рассказали руководителю благотворительного фонда помощи незащищенным слоям населения «Ангел-Подорожник» Акселю Гроссу.

По словам мужчины, сейчас в интернате проживают 300 детей, 50 из которых паллиативные. К нему обратились сотрудники интерната с просьбой о помощи. По их словам, вспышка произошла среди медперсонала, однако их не отпустили домой даже по состоянию здоровья.

— Они продолжали работать с температурой и продолжали заражать детей и остальных сотрудников. На данный момент очень много заразившихся. В течении двух недель вахты сотрудникам не давали санитайзеры для обработки рук, рассказывают сотрудники.

Спустя две недели вахта все же сменилась. Однако, узнав о вспышке, 60 педагогов из 70 не захотели выходить на работу, беспокоясь за свое здоровье. Что касается детей, проживающих в интернате, по словам сотрудников для них коронавирусная инфекция может стать смертельной.

— И ещё отвратительное отношение руководства к людям. Орут на нас, визжат. Мы получили психологический прессинг. А директор даже не появился, когда вот это все случилось. Анализы у нас взяли 30 октября, а увезли только в ноябре, мы до сих пор не знаем ничего. Мы боимся и за себя, и за детей, возмущаются сотрудники.

Напомним, ранее по результатам проверки Роспотребнадзора районные суды оштрафовали два психоневрологических интерната. Так, Ишимбайский районный интернат за нарушения заплатит 100 тысяч рублей за вспышку коронавируса. Там заразились коронавирусом 108 постояльцев и 39 сотрудников. При этом учреждение несвоевременно проводило дезинфекцию, не сообщало вовремя о заболевших и нарушала правила термометрии.

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