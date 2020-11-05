В интернате для детей-инвалидов в Башкирии произошла вспышка коронавируса

— И ещё отвратительное отношение руководства к людям. Орут на нас, визжат. Мы получили психологический прессинг. А директор даже не появился, когда вот это все случилось. Анализы у нас взяли 30 октября, а увезли только в ноябре, мы до сих пор не знаем ничего. Мы боимся и за себя, и за детей, возмущаются сотрудники.