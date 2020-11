Вчера, 5 ноября, в Нетекамске задержали лидера движения «СтопКамбарка» Тагира Кагарманова. Видео с арестом попало в соцсети.

Как сообщает «Урал. МБХ медиа» со ссылкой на активиста Сергея Плотникова, Кагарманова оставили на ночь в отделении за неповиновение сотруднику полиции. После ареста прошли одиночные пикеты в поддержку лидера движения. Photo: telegram-канала "Куштау-online" Напомним, «СтопКамбарка» — движение, выступающее против строительства завода по утилизации отходов первого и второго класса опасности в Камбарке.

