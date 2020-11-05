В Башкирии утеплили подпиленные Кужановские лиственницы

В Башкирии утеплили подпиленные Кужановские лиственницы

Вчера, 08:56ОбществоАнна КононоваPhoto: группа в ВК "КЫРКТЫ ТАУ БУДЕТ ЖИТЬ / ОФИЦИАЛЬНО"
В Абзелиловском районе Башкирии продолжается спасение ранее подпиленных уникальных Кужановских лиственниц.

Как сообщает группа во ВКонтакте «Крыкты тау будет жить/официально», некоторые спилы закрыли садовым варом, обернули пленкой, сверху покрыли поролоном и закрепили оцинкованным листом. Позже добавили ещё утеплитель и снова обернули плёнкой. Автор поста сообщает, что ранее про дополнительный утеплитель речи не шло. Кроме того, вчера приезжали специалисты из Магнитогорского питомника.

Создали чат в Ватсапп, куда включили светлые умы: как теоретиков, так и практиков. К единому мнению не пришли. Что будем делать дальше — неизвестно, сообщается в группе.

Также автор рассказал, что в данное время не найден способ спасения, который устроил бы всех, из-за «человеческого фактора».

Пока озвучивать не буду, но если продвижения в ближайшее время не будет — выложу как на духу то, что я видела в эти дни, пишет автор поста.

Активист просит приезжающих не подходить к лиственницам и не топтать корни.

Напомним, ещё на прошлой неделе стало известно, что кто-то подпилил 11 уникальных лиственниц. Биологи предложили установить корсеты на стволы деревьев, чтобы они не сломались из-за ветра или собственной тяжести. Позже активисты движения «Зеленый щит Башкортостана» заявили о вознаграждении в 100 тысяч рублей за любую информацию о людях, которые повредили бензопилами лиственницы.

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