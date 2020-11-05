В Башкирии скончался ветеран-афганец, выигравший в лотерею более 80 миллионов рублей

В Башкирии скончался ветеран-афганец, выигравший в лотерею более 80 миллионов рублей

Вчера, 17:47ОбществоКарина МамаеваPhoto: группа "Кандры-вчера-сегодня-завтра" Вконтакте
Житель Туймазинского района Виль Галимов накануне скончался от проблем со здоровьем. Ему было 54 года. Два года назад он стал миллионером после того, как выиграл в лотерею 83 миллиона рублей.

Известно, что мужчина имел боевые награды после службы в Афганистане, а по приезду домой создал общественную организацию, где защищал интересны участников военных конфликтов. Свой выигрыш он частично потратил на ремонт помещения своей организации, сообщает «Электрогазета».

Помимо этого, Виль Галимов потратил деньги на покупку автомобиля и недвижимости – квартиру для мамы и дома для ближайших родственников. После этого мужчина начал развивать свой гостиничный бизнес в Сочи. Знакомые мультимиллионера рассказывают, что он всегда любил делиться, помогал нуждающимся.

Related news:
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы