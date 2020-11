В Башкирии скончался ветеран-афганец, выигравший в лотерею более 80 миллионов рублей

Житель Туймазинского района Виль Галимов накануне скончался от проблем со здоровьем. Ему было 54 года. Два года назад он стал миллионером после того, как выиграл в лотерею 83 миллиона рублей.

Известно, что мужчина имел боевые награды после службы в Афганистане, а по приезду домой создал общественную организацию, где защищал интересны участников военных конфликтов. Свой выигрыш он частично потратил на ремонт помещения своей организации, сообщает «Электрогазета». Помимо этого, Виль Галимов потратил деньги на покупку автомобиля и недвижимости – квартиру для мамы и дома для ближайших родственников. После этого мужчина начал развивать свой гостиничный бизнес в Сочи. Знакомые мультимиллионера рассказывают, что он всегда любил делиться, помогал нуждающимся.

