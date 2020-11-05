С 2021 года часть пособий и пенсий будет начисляться только на карты «Мир»

С 2021 года часть пособий и пенсий будет начисляться только на карты «Мир»

Вчера, 18:37ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
Перевод на национальную платежную систему был продлен до конца 2020 года из-за коронавируса.

Со следующего года часть социальных пособий и пенсий будет начисляться только на карты платежной системы «Мир». Напомним, перевод на национальную платежную систему должен был завершиться до октября текущего года, но из-за коронавируса и ограничений на территории страны, Банк России продлил переход до конца 2020 года.

Получить карту «Мир» нужно только тем гражданам, получающих пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем. Жителям Башкирии, получающим социальные выплаты в почтовых отделениях или на расчетные счета кредитной организации, пенсии и иные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

Изменить способ доставки пенсии и иных социальных выплат можно, подав заявление в МФЦ. Если же на новую карту будет начисляться только пенсия, способ ее доставки можно изменить через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, на портале госуслуг или лично.

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