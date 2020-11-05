С 2021 года часть пособий и пенсий будет начисляться только на карты «Мир»

Получить карту «Мир» нужно только тем гражданам, получающих пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем. Жителям Башкирии, получающим социальные выплаты в почтовых отделениях или на расчетные счета кредитной организации, пенсии и иные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше.