С 2021 года часть пособий и пенсий будет начисляться только на карты «Мир»

Перевод на национальную платежную систему был продлен до конца 2020 года из-за коронавируса.

Со следующего года часть социальных пособий и пенсий будет начисляться только на карты платежной системы «Мир». Напомним, перевод на национальную платежную систему должен был завершиться до октября текущего года, но из-за коронавируса и ограничений на территории страны, Банк России продлил переход до конца 2020 года. Получить карту «Мир» нужно только тем гражданам, получающих пенсии и иные социальные выплаты на счета банковских карт других платежных систем. Жителям Башкирии, получающим социальные выплаты в почтовых отделениях или на расчетные счета кредитной организации, пенсии и иные выплаты будут доставляться по той же схеме, что и раньше. Изменить способ доставки пенсии и иных социальных выплат можно, подав заявление в МФЦ. Если же на новую карту будет начисляться только пенсия, способ ее доставки можно изменить через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР, на портале госуслуг или лично.

