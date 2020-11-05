Преподаватели художественной школы в Уфе прекратили голодовку

Протестующие выступали за возобновление вечернего обучения для лиц старше 18 лет, требовали восстановить в должности бывшего директора Сергея Андреева, а также просили заключить со школой прямой договор аренды части здания. Как рассказал Рамиль Мустаев изданию, и. о. директора Элеонора Дубницкая провела переговоры по поводу вечернего обучения и договора аренды. Кроме того, с педагогами связались и администрации главы республики и попросили написать обращение на имя Радия Хабирова.