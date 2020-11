Преподаватели художественной школы в Уфе прекратили голодовку

Педагоги Детской художественной школы № 1 имени А. Кузнецова вчера объявили об окончании голодовки, которую начали ещё 28 октября, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на одного из преподавателей Рамиля Мустаева.

Протестующие выступали за возобновление вечернего обучения для лиц старше 18 лет, требовали восстановить в должности бывшего директора Сергея Андреева, а также просили заключить со школой прямой договор аренды части здания. Как рассказал Рамиль Мустаев изданию, и. о. директора Элеонора Дубницкая провела переговоры по поводу вечернего обучения и договора аренды. Кроме того, с педагогами связались и администрации главы республики и попросили написать обращение на имя Радия Хабирова. Мы решили прекратить голодовку, потому что увидели небольшое движение в нашу сторону, цитирует «Коммерсантъ» Мустаева. Напомним, 28 октября преподаватели объявили голодовку, требуя вернуть прежнего директора художественной школы Сергея Андреева и выделить образовательные аудитории. За день до этого уволилась руководитель учреждения Оксана Мухаметжанова. Тогда мэрия города заявила, что вопрос решён и голодовка не имеет смысла. Однако преподаватели не отступили и на седьмой день голодовки, 3 ноября, преподаватели вышли на одиночные пикеты к Дому правительства, где написали обращение главе Башкирии.

