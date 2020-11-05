Преподаватели художественной школы в Уфе прекратили голодовку

Преподаватели художественной школы в Уфе прекратили голодовку

Вчера, 13:19ОбществоАнна КононоваPhoto: скриншот видео
Педагоги Детской художественной школы № 1 имени А. Кузнецова вчера объявили об окончании голодовки, которую начали ещё 28 октября, сообщает «Коммерсантъ-Уфа» со ссылкой на одного из преподавателей Рамиля Мустаева.

Протестующие выступали за возобновление вечернего обучения для лиц старше 18 лет, требовали восстановить в должности бывшего директора Сергея Андреева, а также просили заключить со школой прямой договор аренды части здания. Как рассказал Рамиль Мустаев изданию, и. о. директора Элеонора Дубницкая провела переговоры по поводу вечернего обучения и договора аренды. Кроме того, с педагогами связались и администрации главы республики и попросили написать обращение на имя Радия Хабирова.

Мы решили прекратить голодовку, потому что увидели небольшое движение в нашу сторону, цитирует «Коммерсантъ» Мустаева.

Напомним, 28 октября преподаватели объявили голодовку, требуя вернуть прежнего директора художественной школы Сергея Андреева и выделить образовательные аудитории. За день до этого уволилась руководитель учреждения Оксана Мухаметжанова. Тогда мэрия города заявила, что вопрос решён и голодовка не имеет смысла. Однако преподаватели не отступили и на седьмой день голодовки, 3 ноября, преподаватели вышли на одиночные пикеты к Дому правительства, где написали обращение главе Башкирии.

Related news:
школаБашкирияУфа
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы