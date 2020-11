Премьер-министр Башкирии пообещал, что новый ковид-госпиталь станет лучшим в России

Накануне, 5 ноября, Андрей Назаров проинспектировал ход строительства новой инфекционной больницы в Стерлитамаке и поделился своим мнение на своей личной странице в соцсетях. Напомним, её должны достроить к 1 декабря 2020 года.

По словам премьер-министра, сейчас на месте трудятся около 250 рабочих. За такой короткий срок подрядчик успел возвести несколько корпусов и начать монтировать крышу, уложить трубы для подачи воды и газа. Уже сейчас на территории высаживают деревья для благоустройства территории. По словам Андрей Назарова, в Минздраве России одобрили проект. Теперь другие города будут брать его за основу. В новом ковид-госпитале будут размещены 74 боксированные палаты, 14 реанимаций. Одновременно медицинскую помощь в госпитале смогут получать 382 пациента.

