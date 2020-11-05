Премьер-министр Башкирии пообещал, что новый ковид-госпиталь станет лучшим в России

По словам премьер-министра, сейчас на месте трудятся около 250 рабочих. За такой короткий срок подрядчик успел возвести несколько корпусов и начать монтировать крышу, уложить трубы для подачи воды и газа. Уже сейчас на территории высаживают деревья для благоустройства территории.