Платные парковки, вспышка Covid в интернате и сожженный крест. Итоги дня в Башкирии

Минтруд Башкирии подтвердил вспышку коронавируса в Серафимовском интернате для детей-инвалидов. Сейчас там проживают 300 детей, 50 из которых паллиативные. Для них коронавирус может оказаться смертельным. Вспышка произошла среди медперсонала. Их не отпускали лечиться домой, несмотря на самочувствие. Более того, часть персонала узнав, что им нужно работать в средствах санитарной защиты, покинули свои рабочие места.