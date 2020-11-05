Платные парковки, вспышка Covid в интернате и сожженный крест. Итоги дня в Башкирии

После происшествий в скандальном доме для престарелых «Моя семья», депутаты Госсобрания подготовили законопроект о лицензировании данной деятельности. Таким образом чиновники хотят вывести этот бизнес из тени. Напомним, ранее в пансионате под Уфой скончался один из постояльцев, который пытался сбежать через окно. После этого прокуратура Башкирии через районный суд потребовала прекратить деятельность учреждения.
Еще один важный законопроект уже потерпел изменения. Радий Хабиров утвердил поправки в закон о платных парковках. Согласно нему, платные парковки запрещены на земельных участках многоквартирных домов. Теперь бесплатно на час можно припарковаться на территории объектов спорта, образовательных и медицинских учреждений, организаций культуры, органов государственной власти и местного самоуправления, а также организаций, предоставляющих гос- и муниципальные услуги.
Преподаватели детской художественной школы №1 наконец прекратили голодовку, которую продолжали на протяжении недели. Один из преподавателей рассказал журналистам, что власти услышали просьбы сотрудников ДХШ и попросили изложить требования на бумаге. Напомним, они просят вернуть на должность директора своего бывшего руководителя и решить проблему с кабинетами.
Коронавирус снова губит бизнес. На этот раз взбунтовались рестораторы, которым теперь запрещено принимать посетителей после 20:00. Они просят перенять опыт Москвы и пускать гостей по предварительной регистрации и QR-кодам, что позволит ограничить круг посетителей. Решение в Минторговли пока не приняли.
Минтруд Башкирии подтвердил вспышку коронавируса в Серафимовском интернате для детей-инвалидов. Сейчас там проживают 300 детей, 50 из которых паллиативные. Для них коронавирус может оказаться смертельным. Вспышка произошла среди медперсонала. Их не отпускали лечиться домой, несмотря на самочувствие. Более того, часть персонала узнав, что им нужно работать в средствах санитарной защиты, покинули свои рабочие места.
А вот в селе Узян Белорецкого района неизвестные личности подожгли крест. Местные жители уверены, что это последствия призывов общественницы из Уфы Рамили Саитовой сносить кресты на Урале. Сейчас на месте дежурят неравнодушные граждане.