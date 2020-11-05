Одноклассники запустили марафоны — тематические ленты фотографий с хештегом

Марафоны могут создавать как пользователи, так и администраторы групп. После публикации они появляются на отдельной витрине и в ленте новостей, откуда к ним могут присоединиться все желающие. Запустить марафон можно из витрины марафонов – для этого нужно только придумать описание, уникальный хештег и загрузить первое изображение.