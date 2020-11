Руководитель отделения скорой медицинской помощи Охинской больницы умер от осложнений на фоне коронавирусной инфекции.

Газета “Известия” сообщает, что о смерти главы отделения сообщил губернатор региона. Он подчеркнул, что Игорь Силенгинский лично выезжал на вызовы по подозрению коронавирусной инфекции, а также сопровождал больных к месту оказания медицинской помощи. Несмотря на соблюдение всех мер безопасности, медик заразился и коллеги не смогли его спасти.

