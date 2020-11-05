Медиком названы факторы, способствующие повторному заражения COVID-19

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на слова научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины «Гранд-Клиник» Ольги Шуппо, повторное заражение COVID-19 может вызвать недостаточное количество вырабатываемых организмом человека специфических антител. Что, в свою очередь, обусловлено ослабленным иммунитетом. К этому может привести злоупотребление простыми углеводами и недостаток сна.