Кремль проконтролирует выборы во Всероссийском обществе глухих

Так, в отношении экс-президента ВОГ Валерия Рухледева в 2018 году было возбуждено уголовное дело о хищении более чем 300 млн рублей, принадлежащих ВОГ. При этом Рухледев, даже будучи под арестом, пытается контролировать деятельность общества и влиять на решения руководителей региональных отделений.