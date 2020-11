Кремль проконтролирует выборы во Всероссийском обществе глухих

С 12 по 14 ноября пройдет съезд Всероссийского общества глухих, на котором будут выбирать нового президента. Контролировать проведение мероприятия будут МВД и администрация президента России.

Всероссийское общество глухих — старейшая общественная организация. Ее задача — защита прав россиян, потерявших или частично потерявших слух. К сожалению, в последние годы общество, в котором состоят сотни тысяч граждан, сотрясают скандалы, пишут «Новые Известия». Так, в отношении экс-президента ВОГ Валерия Рухледева в 2018 году было возбуждено уголовное дело о хищении более чем 300 млн рублей, принадлежащих ВОГ. При этом Рухледев, даже будучи под арестом, пытается контролировать деятельность общества и влиять на решения руководителей региональных отделений. Из-за многочисленных обращений членов общества в различные инстанции в администрации президента решили взять ситуацию с выборами руководства ВОГ под особый контроль. В частности, на съезде будут присутствовать сотрудники МВД. Их задача — контроль судебного решения, запрещающего бывшему президенту общества Рухледеву принимать участие в управлении организацией.

