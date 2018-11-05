В новогодние каникулы между Уфой и Москвой будут ходить еще больше поездов

РЖД позаботился об увеличении рейсов поездов из Москвы в Уфу и обратно в период новогодних каникул. В расписание добавлено еще 11 дополнительных рейсов.

По одному дополнительному поезду будут ходить рейсы с 25-28 декабря и 31 декабря, а также 1, 5 и 6 января. По прогнозу железнодорожников, пик спроса на поездки придется на 29 декабря и 4 января. В эти дни усмотрены по три дополнительных рейса. 7 января между столицами будут курсировать по две дополнительных поезда.