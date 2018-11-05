Уфаводоканал: в 4-х районах Уфы отключат воду в связи с ремонтными работами

Холодное водоснабжение отключат в Калининском районе 6 ноября с 10:00 до 20:00: улица Вологодская, 7, 9; 8 ноября с 11:00 до 21:00: улица Желябова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28.

В Кировском районе 8 ноября с 10:00 до 17:00 отключат ХВС: улица Мингажева, 120, 126; Кирова, 65/1.

В Орджоникидзевском районе 6 ноября с 11:00 до 18:00 отключат ХВС и ГВС: улица Александра Невского, 19, 21, 23, 25; улица Калинина, 65, 67, 69, 71; улица Кольцевая, 100, 102, 104; улица Кулибина, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 7а, 10, 18, 18а; 7 ноября с 11:00 до 21:00 (отключение ХВС): улица Инициативная, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 10, 14, 6, 2/2, 13, 11/2, 13б, 1/1; улица Донского, 5/1, 5/3; улица Путейская, 6а, 1/4; улица Севастопольская, 8; улица Ульяновых, 68; 8 ноября с 11:00 до 17:00 (отключение ХВС): улица Интернациональная, 23, 25; 9 ноября с 11:00 до 17:00 (отключение ХВС): улица Ушакова, 86/1, 88, 88/1, 90, 90/1; улица Вологодская, 81/1, 81/2.