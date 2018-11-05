МЧС: В Башкирии ожидается ухудшение видимости на дорогах

По данным МЧС Башкирии, в республики ухудшиться видимость на дорогах. Жителей республики ожидает слабыйгололед, местами небольшой снег с дождем. Температура воздуха ночью 0,-5°, при прояснениях до -10°, днем -1,+4°. Северный ветер с переходом на западный, со скоростью 3-8 метров в секунду.