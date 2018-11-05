Дети под Уфой два месяца не ходят в школу из-за бездорожья

Житель деревни Новоблаговещенск Геннадий Филковский признается: «Дети нашего населенного пункта уже два месяца не посещали школу. Не так давно не смогли доставить в больницу ребенка, когда тот заболел». И все это потому, что деревня отрезана от мира бездорожьем.

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О том, что жители Новоблаговещенска давно добиваются строительства нормальной дороги, республиканские СМИ сообщают не впервые. Однако, ситуация не меняется: если весной, летом и осенью дорога превращается в кашу, зимой из-за неочищенного снега автомобили вовсе не могут проехать. Пять километров, отделяющие Новоблаговещенск от большого мира, приходится проходить пешком в любую погоду: летом – по грязи, зимой – по сугробу.

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- Посмотреть на наши дороги приезжал глава администрации Благовещенского района Фарит Фазылов. Мы рассказали, что бездорожье препятствует детям ходить в школу и попросили организовать подвоз до школы деревни Трошкино. Он нам говорит, что подвоз будет организован только после строительства дороги, а это они обещают только в следующем году, - рассказывает Геннадий.

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В течение последней недели жители Новоблаговещенска вовсе не могут выехать из деревни.

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- Даже взрослые не могут ходить на работу, сидим дома, - говорит Геннадий.

После долгих жалоб и просьб местных жителей, часть дороги до Новоблаговещенска покрыли насыпью. Однако работа не была сделана качественно, дорога сузилась так, что две машины не могут разъехаться.

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- Учитывая, что в случае пожара пожарные вряд ли доберутся до нас, мы попросили властей построить плотину на нашем пруду. Построили 100 метровую плотину, но в бумагах отчитались о 150-метровой. Тут налицо признаки коррупции, - рассказывает Филковский.