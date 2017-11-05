В Башкирии в этом году женщины с ВИЧ-инфекцией родили 318 детей
Сегодня, 14:56ОбществоРустэм БашкирцевФото: kto-chto-gde.ru
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С начала года в Башкирии зарегистрировано 445 беременных женщин с ВИЧ-инфекцией. Благополучно выносили детей 317 из них, всего родилось 318 детей. Таковы данные републиканского центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.
Всего с начала года в республике выявлено почти 2,4 тысячи ВИЧ-инфицированных. Из них мужчин 63,1%, женщин – 36,9%. Более 300 из них находятся в местах лишения свободы.
Умерло от ВИЧ-инфекцией в этом году 509 человек.
- Показатель заболеваемости составляет 56,6 на 100 тысяч населения, - говорится в сообщении центра. - По сравнению с аналогичным периодом 2016 года регистрируется снижение заболеваемости на 5,08 %.
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