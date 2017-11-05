В Башкирии снег с дождем будет идти еще несколько дней

В ближайшие три дня погода в Башкирии не изменится. С 5 по 7 ноября синоптики прогнозируют снег и с дождем.

По прогнозу Башгидрометцентра, днем температура воздуха в течение трех дней составит от -1 до +4 °C. Ночью столбик термометра будет опускаться до -1 -6 °C.