В Башкирии снег с дождем будет идти еще несколько дней
Сегодня, 10:50ОбществоРустэм БашкирцевФото: parnasse.ru
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В ближайшие три дня погода в Башкирии не изменится. С 5 по 7 ноября синоптики прогнозируют снег и с дождем.
По прогнозу Башгидрометцентра, днем температура воздуха в течение трех дней составит от -1 до +4 °C. Ночью столбик термометра будет опускаться до -1 -6 °C.
Ветер юго-западный, умеренный. Все три дня будет идти снег с дождем.
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