В Башкирии 24-летний мужчина подозревается в поджоге своих родственников
Пожар произошел сегодня ночью.
По версии следствия, после совместного распития спиртного, отец из личных неприязненных отношений несколько раз ударил 24-летнего сына. Дождавшись, когда все уснут, он вышел на веранду и поджог находившиеся там вещи. От этого загорелся дом и в результате пожара погибли 47-летний отец подозреваемого, его 66-летняя бабушка и 65-летний родственник.
Дом сгорел, материальный ущерб потерпевшим составил не менее 500 тысяч рублей.
Как сообщили в пресс-службе следкома, уголовное дело возбуждено по п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Назначены три судебно-медицинские, пожарно-техническая и химическая судебная экспертизы. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.