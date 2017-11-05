"Башнефть" прокомментировала рассылку сообщений о замене бонусных карт
Сегодня, 18:08ОбществоРустэм Башкирцев
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Пользователям WhatsApp сегодня начали приходить сообщения о том, что бонусные карты компании скоро перестанут работать и будут заменены на карты "Роснефти". В компании эту информацию опровергли.
В сообщениях содержится призыв обнулить карты "Башнефти" до 18 ноября. Именно до этого времени они якобы работают, а после будут заменены на карты "Роснефти".
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В самой компании эту информацию опровергли.
- Бонусные карты «Башнефть» являются важнейшей частью долгосрочной программы взаимодействия компании с клиентами АЗС, - сообщили Медиакорсети в пресс-службе. - Замена карт пока не планируется.
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