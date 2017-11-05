"Башнефть" прокомментировала рассылку сообщений о замене бонусных карт

Пользователям WhatsApp сегодня начали приходить сообщения о том, что бонусные карты компании скоро перестанут работать и будут заменены на карты "Роснефти". В компании эту информацию опровергли.

В сообщениях содержится призыв обнулить карты "Башнефти" до 18 ноября. Именно до этого времени они якобы работают, а после будут заменены на карты "Роснефти".

В самой компании эту информацию опровергли.