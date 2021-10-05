Власти Уфы сообщили о возобновлении строительства еще двух проблемных домов

Известно, что сдача двух объектов была намечена еще на 2014 год, однако не вышло и дольщикам до сих пор не были выданы заветные ключи от квартир. Так, стройка была заморожена, а застройщик ООО НПО «СОМоСтрой» решением суда был признан банкротом. В мэрии отмечают, что выплаты компенсаций обманутым дольщикам и само возобновление строительства осуществляются при участии «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства».