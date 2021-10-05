Власти Уфы сообщили о возобновлении строительства еще двух проблемных домов

Власти Уфы сообщили о возобновлении строительства еще двух проблемных домов
Власти Уфы сообщили о возобновлении строительства еще двух проблемных домов
Вчера, 08:27ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Речь идет о многоквартирных жилых домах, которые располагаются на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов.

В Уфе возобновлено строительство еще двух проблемных многоквартирных домов. Как сообщает пресс-служба администрации города, дома располагаются на пересечении улиц Лесотехникума и Энтузиастов.

Известно, что сдача двух объектов была намечена еще на 2014 год, однако не вышло и дольщикам до сих пор не были выданы заветные ключи от квартир. Так, стройка была заморожена, а застройщик ООО НПО «СОМоСтрой» решением суда был признан банкротом. В мэрии отмечают, что выплаты компенсаций обманутым дольщикам и само возобновление строительства осуществляются при участии «Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства».

На данным момент известно, что в доме проводятся работы по пуску тепла, также подключаются наружные инженерные коммуникации и проводятся отделочные работы.

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