Власти Башкирии до 2026 года планируют отремонтировать более 300 школ

Ремонт будет осуществляться в рамках федеральной программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в период с 2022 по 2026 года.

В Башкирии до 2026 года планируется отремонтировать предварительно 365 государственных и муниципальных образовательных учреждений. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства РБ. Так, министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что финансироваться ремонт будет из федерального бюджета в рамках программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций. — За счет средств из федерального бюджета на каждом объекте будут выполняться 14 видов ремонтных работ: это значит, что буквально вся школа будет отремонтирована в пределах контура, — сообщает Хажин. Известно, что список учреждений, в которых будет проведен ремонт, определяет сам муниципалитет. В свою очередь Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что в 2021 году в 280 школах республики было поставлено новое оборудование в пищеблоки, а также в 25 школах ведется капитальный ремонт. Ранее мы писали, что в Башкирии на ремонт школ в текущем годы было выделено 400 миллионов рублей, а всего в регионе каждая пятая школа нуждается в капитальном ремонте. Также глава республики, заявлял, что каждый год, в плоть до 2026 года, республика должна осуществить ремонт в 50-70 школах.

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