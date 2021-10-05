Власти Башкирии до 2026 года планируют отремонтировать более 300 школ

Власти Башкирии до 2026 года планируют отремонтировать более 300 школ
Власти Башкирии до 2026 года планируют отремонтировать более 300 школ
Вчера, 09:30ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Ремонт будет осуществляться в рамках федеральной программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в период с 2022 по 2026 года.

В Башкирии до 2026 года планируется отремонтировать предварительно 365 государственных и муниципальных образовательных учреждений. Об этом стало известно в ходе заседания Правительства РБ. Так, министр образования Башкирии Айбулат Хажин отметил, что финансироваться ремонт будет из федерального бюджета в рамках программы по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций.

— За счет средств из федерального бюджета на каждом объекте будут выполняться 14 видов ремонтных работ: это значит, что буквально вся школа будет отремонтирована в пределах контура, — сообщает Хажин.

Известно, что список учреждений, в которых будет проведен ремонт, определяет сам муниципалитет.

В свою очередь Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров отметил, что в 2021 году в 280 школах республики было поставлено новое оборудование в пищеблоки, а также в 25 школах ведется капитальный ремонт.

Ранее мы писали, что в Башкирии на ремонт школ в текущем годы было выделено 400 миллионов рублей, а всего в регионе каждая пятая школа нуждается в капитальном ремонте. Также глава республики, заявлял, что каждый год, в плоть до 2026 года, республика должна осуществить ремонт в 50-70 школах.

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