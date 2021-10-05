ВКонтакте и Одноклассники создали сервис для обмена личным опытом о вакцинации

В мини-приложении «Коллективный иммунитет» можно посмотреть, кто из друзей уже сделал прививку, задать вопросы про их опыт и узнать всё самое важное о вакцинации от экспертов Минздрава.

Одноклассники и ВКонтакте совместно с Минздравом России запустили мини-приложение «Коллективный иммунитет». В нём пользователи смогут поделиться своим опытом вакцинации и узнать впечатления друзей. Кроме того, сервис содержит ответы на главные вопросы от экспертов Минздрава. Мини-приложение поможет принять взвешенное решение на основе большого объёма данных и опыта знакомых. «Коллективный иммунитет» показывает, сколько друзей вакцинировались. В список привитых попадают люди, которые прошли опрос в мини-приложении или установили эмодзи-статус с галочкой вакцинации в сервисе «Коронавирус» ВКонтакте. Из сервиса можно перейти в чат с другом для более подробных обсуждений. Кроме того, специально для сервиса Минздрав России разработал памятку от экспертов с ответами на основные вопросы о вакцинации и коронавирусе. Пользователи смогут прочитать, какие типы вакцины бывают, какие побочные эффекты возможны, когда делать ревакцинацию или какие мифы связаны с прививкой. Также мини-приложение помогает увидеть, сколько людей в мире вакцинировалось, и как растёт это число. Сервис содержит мировую статистику по количеству вакцинированных по данным международного ресурса Our World in Data. «Коллективный иммунитет» уже доступен в обеих социальных сетях: vk.com/immunized ok.ru/app/immunized Андрей Рогозов, вице-президент по социальным платформам Mail.ru Group: «Мы видим, что люди часто обсуждают вакцинацию от коронавируса, ищут отзывы о побочных эффектах и состоянии привитых. Сориентироваться в потоке новостей довольно сложно. Поэтому мы создали простой сервис, который поможет узнать о личном опыте тех, кому доверяешь, обсудить с ними опасения внутри социальных сетей и принять решение. С марта 2020 года мы запустили больше 60 проектов для информирования и поддержки людей в этот сложный период. И до сих пор продолжаем работать в тесном сотрудничестве с Минздравом, а также другими профильными локальными и международными организациями». В марте 2020 года ВКонтакте запустила единый центр информации по коронавирусу. В нём можно узнать ключевые факты о COVID-19, проследить за последними новостями и статистикой, найти телефон горячей линии и ссылки на официальные ресурсы. Пользователи могут перейти к нему со всех записей, где упоминается пандемия, вакцина и методы лечения — с помощью специальной метки. В самом начале пандемии в ОК появилась специальная лента с проверенными новостями о коронавирусе от 150 федеральных и региональных СМИ. В июле 2021 года ОК запустили информационный центр COVID-19 — страницу, где собраны сведения о коронавирусе и вакцинации от Единого консультационного центра Роспотребнадзора. С помощью информации в центре пользователи узнают, как снизить вероятность заболевания коронавирусом, факты о вакцинах и прививочной программе.

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