Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против Радия Хабирова из-за антиковидного указа

Напомним, последние изменения в указ о повышенной готовности были внесены 1 октября по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. В последней редакции Радий Хабиров приблизил сроки ограничений, вчера, 4 октября они вступили в силу. Исходя из них с 4 октября посещать некоторые заведения в Башкирии можно будет, только предъявив действующий сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или же отрицательный тест ПЦР.