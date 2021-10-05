Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против Радия Хабирова из-за антиковидного указа

Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против Радия Хабирова из-за антиковидного указа
Верховный суд Башкирии рассмотрит иск против Радия Хабирова из-за антиковидного указа
Вчера, 17:57ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Данная информация стала общедоступной, появившись в картотеке дел Верховного суда региона.

Иск против главы Башкирии Радия Хабирова в суд направила группа жителей республики Башкортостан. Они пытаются оспорить недавние ограничения, связанные с введенными ограничениями по коронавирусу в регионе. Информация размещена в картотеке Верховного суда республики. Заседание суда назначено уже на ближайший четверг, 7 октября.

Напомним, последние изменения в указ о повышенной готовности были внесены 1 октября по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. В последней редакции Радий Хабиров приблизил сроки ограничений, вчера, 4 октября они вступили в силу. Исходя из них с 4 октября посещать некоторые заведения в Башкирии можно будет, только предъявив действующий сертификат о вакцинации против COVID-19, справку о перенесенном в течение шести месяцев коронавирусе или же отрицательный тест ПЦР.

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