В Уфе был побит очередной температурный рекорд

За текущий год температура воздуха не раз била все рекорды, но если летом перекрывался абсолютный максимум, то сейчас пришло время для минимальной температуры. Так, синоптики Башгидрометцентра сообщают, что в ночь на 5 октября был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха, а именно -6…-7 градусов.
Отмечается, что ранее минимальная температура была зарегистрирована в 1938 году и составляла -4…-5 градусов. Между тем, по региону столбик термометра опускался и до -12 градусов.
Ранее мы писали, что текущая неделя будет по-осеннему теплой и сухой. Так, максимально температура воздуха поднимется до +12 градусов уже 7 октября. Однако начиная с 9 октября начнутся дожди и прохладная погода. В целом, синоптики отмечают, что вторая половина текущего месяца будет менее приятной: прогнозируются дожди и похолодание до +2 градусов.