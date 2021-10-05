В Уфе был побит очередной температурный рекорд

За текущий год температура воздуха не раз била все рекорды, но если летом перекрывался абсолютный максимум, то сейчас пришло время для минимальной температуры. Так, синоптики Башгидрометцентра сообщают, что в ночь на 5 октября был зафиксирован абсолютный минимум температуры воздуха, а именно -6…-7 градусов.