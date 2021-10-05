В России введут новые требования к оплате труда педагогов

Руководитель профильного комитета акцентировала внимание на том, что речь идет о чрезвычайно важном шаге в объемной системной работе. Данные мониторинга свидетельствуют, что оплата труда является одним из основных вопросов, волнующих учителей. Многие из них вынуждены работать на две, а то и на две с половиной ставки, подчеркнула Гумерова.