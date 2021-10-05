В России введут новые требования к оплате труда педагогов

Из комментариев спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко следует, что пилотный проект запустят в шести субъектах страны. Он коснется педагогов, работающих в муниципальных и государственных общеобразовательных учреждениях, пишет портал RT.
Глава комитета Совфеда по науке и образованию Лилия Гумерова ранее сообщала о том, что в экспериментальном порядке новые требования по оплате труда учителей введут сначала в пяти российских регионах.
Руководитель профильного комитета акцентировала внимание на том, что речь идет о чрезвычайно важном шаге в объемной системной работе. Данные мониторинга свидетельствуют, что оплата труда является одним из основных вопросов, волнующих учителей. Многие из них вынуждены работать на две, а то и на две с половиной ставки, подчеркнула Гумерова.
Суть проблемы заключается в том, что базовая, то есть гарантированная государством часть зарплаты педагога в подавляющем большинстве регионов страны — крайне низкая.