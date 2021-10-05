В интернете оказались данные полутора миллиардов пользователей Facebook

«Поступили в продажу» данные более чем полутора миллиардов пользователей соцсети Facebook. Их сейчас продают хакеры на своем форуме.

Как сообщает fedpress.ru, данные продаются как «оптом», так и в розницу — в небольших количествах. Речь идет об имени, электронном адресе, месте проживания, поле, возрасте, номере телефона и ID пользователя Facebook. По словам продавцов, информацию они получили совершенно законно, используя автоматический сбор общедоступных данных. При этом данные миллиона пользователей обойдутся в пять тысяч долларов. В случае, если информация верна, это можно считать крупнейшей утечкой данных пользователей за всю историю.

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