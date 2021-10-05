В Башстате назвали долю мужчин-учителей в регионе

В Башстате ко Дню учителя сообщили, что в сфере образования заняты 116 тысяч человек, из которых 33,6 тысячи работают учителями в школах, а 4,6 и 4,8 — преподавателями в колледжах и вузах соответственно.
Уточняется, что у 92% преподавателей есть высшее образование, а у каждого второго педагога стаж работы более 20 лет. В школах подавляющая часть учителей, а именно 80%, состоит из женщины, однако в вузах и колледжах ситуация противоположная, там доля преподавателей мужчин — 59%.
Также Башстат сообщает, что у работников среднего профессионального образования у 149 человек имеется степень кандидата наук, а звание доцента уже у 19 преподавателей. Что касается высшего образования, то степень доктора наук есть у 777 педагогов, далее кандидаты наук — 3 004 человека, профессора — 517 человек, а доценты — 1 950 человек.