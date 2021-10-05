В Башстате назвали долю мужчин-учителей в регионе

Уточняется, что у 92% преподавателей есть высшее образование, а у каждого второго педагога стаж работы более 20 лет. В школах подавляющая часть учителей, а именно 80%, состоит из женщины, однако в вузах и колледжах ситуация противоположная, там доля преподавателей мужчин — 59%.