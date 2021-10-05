В Башкирии на строительство комплекса «Шульган-Таш» выделят 107 миллионов рублей

Но и это еще не все, исполнителю предстоит установить внутри объекта систему автоматического пожаротушения, систему усиления звука и видеоотображения и другие работы. Все они будут финансироваться из бюджета Башкирии. А завершить будущему подрядчику их предстоит до конца 2021 года.