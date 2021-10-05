В Башкирии на строительство комплекса «Шульган-Таш» выделят 107 миллионов рублей

Ведется поиск подрядчика, который будет заниматься строительством историко-культурного комплекса «Шульган-Таш», который располагается в Бурзянском районе республики. Заказчиком является УКС РБ (Управление капитального строительства). известна и начальная (она же максимальная) цена контракта, она составит без малого 107 миллионов рублей, 106,8 миллионов, если быть точнее.
Стоит уточнить, что строительство комплекса ведется с 2018 года. Нынешний аукцион подразумевает под собой не только работы по внутренней отделке. Также подрядчику предстоит установить внутри комплекса деревянные двери, окна и витражи. Установить понадобится и трибуны, рассчитанные на 300 человек.
Но и это еще не все, исполнителю предстоит установить внутри объекта систему автоматического пожаротушения, систему усиления звука и видеоотображения и другие работы. Все они будут финансироваться из бюджета Башкирии. А завершить будущему подрядчику их предстоит до конца 2021 года.