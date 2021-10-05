В Башкирии пройдет проверка системы оповещения

Стало известно, что завтра, 6 октября, в Башкирии пройдет проверках централизованной системы оповещения гражданской обороны. Другими словами, на территории республики на короткое время будут включены все электрические сирены и громкоговорители.
Как сообщает региональный Госкомитет по ЧС, будут использоваться такие каналы теле- и радиовещания как «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «БСТ», «Спутник ФМ», «Юлдаш», «Ашкадар».
Известно, что проверки будут проводиться с 10:00 до 12:00, а длительность самого сигнала тревоги не будет превышать 3-х минут.