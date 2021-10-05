В Башкирии пройдет проверка системы оповещения

В Башкирии пройдет проверка системы оповещения
В Башкирии пройдет проверка системы оповещения
Вчера, 09:41ОбществоЭлина СайфрановаФото: gkchs.bashkortostan.ru
На территории республики 6 октября кратковременно будут включены все электрические сирены и громкоговорители.

Стало известно, что завтра, 6 октября, в Башкирии пройдет проверках централизованной системы оповещения гражданской обороны. Другими словами, на территории республики на короткое время будут включены все электрические сирены и громкоговорители.

Как сообщает региональный Госкомитет по ЧС, будут использоваться такие каналы теле- и радиовещания как «Россия 1», «Россия 24», «Первый канал», «БСТ», «Спутник ФМ», «Юлдаш», «Ашкадар».

Известно, что проверки будут проводиться с 10:00 до 12:00, а длительность самого сигнала тревоги не будет превышать 3-х минут.

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