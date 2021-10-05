Цена отопления, минусовой рекорд и причины дефицита медкадров. Итоги дня в Башкирии

Очередные рекорды со знаком минус происходят не только в статистике по коронавирусу. В ночь на 5 октября в Уфе был побит очередной температурный рекорд. Температура воздуха упала до -7 градусов впервые за 83 года. За текущий год было зафиксировано немало температурных рекордов, и если летом перекрывался абсолютный максимум, то сейчас пришло время для минимальной температуры. Отмечается, что ранее минимальная температура была зарегистрирована в 1938 году и составляла -4…-5 градусов. Между тем, по региону столбик термометра опускался и до -12 градусов.