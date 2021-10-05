Цена отопления, минусовой рекорд и причины дефицита медкадров. Итоги дня в Башкирии

Сегодня была обнародована стоимость подготовки Башкирии к отопительному сезону, она обошлась региону в 4,6 миллиарда рублей. об этом сообщил министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев и пояснил, что большая часть средств ушла на ремонт теплосетей.
Сегодня, 5 октября, в двух районах Башкирии, Баймакском и Кугарчинском, состоялись церемонии прощания со зверски убитыми студентками Орского медколледжа. Уроженки Башкирии учились на медсестер в Оренбургской области, в городе Орск, а жилье снимали в городе Гай. Родным убитых необходимую помощь оказали главы вышеуказанных районов, такое поручение им дал Радий Хабиров сразу после того, как о жутком убийстве стало известно. Сегодня же подозреваемый в убийстве девушек, судимый за убийство Александр Лазарев, был отправлен судом под арест до 30 ноября.
Республиканский профсоюз медиков Башкирии провел опрос врачей-председателей первичных профсоюзных организаций о причинах нехватки кадров в медучреждениях Башкирии. По данным опроса основными причинами были названы избыточная отчетность, стресс и негатив от пациентов. При этом 31% респондентов подтвердил, что в их организации они ощущают острую нехватку кадров. По их мнению больше остальных не хватает врачей в участковой и терапевтической службе, а также врачей хирургического профиля.
Очередные рекорды со знаком минус происходят не только в статистике по коронавирусу. В ночь на 5 октября в Уфе был побит очередной температурный рекорд. Температура воздуха упала до -7 градусов впервые за 83 года. За текущий год было зафиксировано немало температурных рекордов, и если летом перекрывался абсолютный максимум, то сейчас пришло время для минимальной температуры. Отмечается, что ранее минимальная температура была зарегистрирована в 1938 году и составляла -4…-5 градусов. Между тем, по региону столбик термометра опускался и до -12 градусов.
Вечер 5 октября удивил оригинальной новостью, Верховный суд Башкирии уже 7 октября рассмотрит иск против Радия Хабирова из-за антиковидного указа. Информация об этом стала общедоступной, появившись в картотеке дел Верховного суда региона. Иск против главы Башкирии Радия Хабирова в суд направила группа жителей республики Башкортостан. Они пытаются оспорить недавние ограничения, связанные с введенными ограничениями по коронавирусу в регионе.
Есть и хорошие новости. В Уфе новый Бельский мост будет открыт для транспорта уже в конце октября. Работы по строительству моста--вставки через реку Белую подходят к концу. Строительство моста велось с 2019 года и должно завершиться уже в этом месяце.