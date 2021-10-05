Разработчик Kremlin.ru прокомментировал сбои в работе ряда компаний

Главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер дал журналистам RT интервью, в котором заявил, что с отключениями столкнулись определенные компании. По словам специалиста, это означает, что они используют, вероятно, одни и те же облачные сервисы.
Артем Геллер не исключает, что проблема заключается в хранилищах данных сервисов, тогда как в случае с Telegram они находятся в иных местах.
Эксперт полагает, что проблема возникла непосредственно у Facebook, так как WhatsApp, Instagram и Facebook — это сервисы, принадлежащие одной структуре. По словам Геллера, сбои являются обычным делом, и устраняют их всегда оперативно.
Масштабный сбой коснулся недавно социальной сети Facebook, затронув также мессенджеры WhatsApp и Instagram. Проблемы со связью возникли в ряде стран мира, в том числе, и в России. Жалобы на сбои поступали также от пользователей Viber и видеохостинга YouTube.