Разработчик Kremlin.ru прокомментировал сбои в работе ряда компаний

Разработчик Kremlin.ru прокомментировал сбои в работе ряда компаний
Разработчик Kremlin.ru прокомментировал сбои в работе ряда компаний
Вчера, 23:16ОбществоФото: pxhere.com
Стало известно о том, почему глобальный сбой в работе социальных сетей не коснулся популярного мессенджера Telegram.

Главный разработчик Kremlin.ru Артем Геллер дал журналистам RT интервью, в котором заявил, что с отключениями столкнулись определенные компании. По словам специалиста, это означает, что они используют, вероятно, одни и те же облачные сервисы.

Артем Геллер не исключает, что проблема заключается в хранилищах данных сервисов, тогда как в случае с Telegram они находятся в иных местах.

Эксперт полагает, что проблема возникла непосредственно у Facebook, так как WhatsApp, Instagram и Facebook — это сервисы, принадлежащие одной структуре. По словам Геллера, сбои являются обычным делом, и устраняют их всегда оперативно.

Масштабный сбой коснулся недавно социальной сети Facebook, затронув также мессенджеры WhatsApp и Instagram. Проблемы со связью возникли в ряде стран мира, в том числе, и в России. Жалобы на сбои поступали также от пользователей Viber и видеохостинга YouTube.

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