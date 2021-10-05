Профсоюз Минздрава Башкирии озвучил причины нехватки врачей

В городе (Стерлитамак -прим.ред.) продолжается процесс оптимизации здравоохранения, до конца года 3 диспансера станут филиалами. Учитывая отрицательный баланс в кадровом обеспечении, всем ясно, что растет нагрузка на медицинских работников. В некоторых больницах коэффициент совместительства составляет 2,6, а смена длится 32 часа в условиях круглосуточного стационара. В первичном звене врачи ведут прием на 2-х, а бывает на 3-х и более участках. Это побуждает медицинских работников уходить в частные клиники, где более низкая загруженность с идентичным уровнем заработной платы! Отсутствие возможностей карьерного роста, комфортного рабочего места, обеспечением служебным жильем – причина оттока кадров для молодых специалистов из округа. Азат Курбангалеев, председатель городской профсоюзной организации работников здравоохранения города Стерлитамак