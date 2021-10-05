Профсоюз Минздрава Башкирии озвучил причины нехватки врачей

По данным проведенного республиканским профсоюзом медиков опроса основными причинами были названы избыточная отчетность, стресс и негатив от пациентов. При этом 31% респондентов подтвердил, что в их организации они ощущают острую нехватку кадров. По их мнению больше остальных не хватает врачей в участковой и терапевтической службе, а также врачей хирургического профиля.
Профсоюз задавал и весьма острые вопросы, так основная причина отсутствия у врачей желания работать в бюджетных учреждениях здравоохранения – высокие нагрузки (психологические в том числе) – такой ответ дал 71 % опрошенных. 64% оказались недовольны чрезвычайную бюрократию и большим объемом отчетной документации. Усталость, стресс и профессиональное выгорание назвали причиной недовольства государственной медициной 49% опрошенных. Интересно заметить, что лишь 38% респондентов назвали причиной дефицита кадров низкие доходы в профессии.
Медики всерьез обеспокоены проблемами взаимоотношений с пациентами и негативное отношение людей к медицине – 62 процента респондентов назвали это причиной дефицита медработников. 62% опрошенных медиков Башкирии подтвердили, что работают на 1,5 и более ставки.
Как можно судить по последним волнениям граждан в Учалах, особенно остро дефицит врачей и других медицинских работников ощущается в районных больницах, это подтверждает и профсоюз Минздрава. По его данным, к примеру в Стерлитамакском медицинском округе укомплектованность врачами составляет около 55 %, а коэффициент совместительства 1,9 при нормативе 1,3.
В городе (Стерлитамак -прим.ред.) продолжается процесс оптимизации здравоохранения, до конца года 3 диспансера станут филиалами. Учитывая отрицательный баланс в кадровом обеспечении, всем ясно, что растет нагрузка на медицинских работников. В некоторых больницах коэффициент совместительства составляет 2,6, а смена длится 32 часа в условиях круглосуточного стационара. В первичном звене врачи ведут прием на 2-х, а бывает на 3-х и более участках. Это побуждает медицинских работников уходить в частные клиники, где более низкая загруженность с идентичным уровнем заработной платы! Отсутствие возможностей карьерного роста, комфортного рабочего места, обеспечением служебным жильем – причина оттока кадров для молодых специалистов из округа. Азат Курбангалеев, председатель городской профсоюзной организации работников здравоохранения города Стерлитамак
Председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин считает, что ситуацию может исправить повышение оплаты труда из расчета на 1 ставку, проведение нормирования труда на уровне государства, снижение отчетной и документарной работы, создание условий для оздоровления работников отрасли, повышение престижа профессии. Именно эти задачи профсоюз неустанно озвучивает перед органами власти на всех уровнях.