Правительство: 46 регионов получат средства на покупку новых контейнеров для ТБО

Больше половины российских регионов получат средства на закупку новых контейнеров для раздельного сбора мусора. Постановление о выделении 46 субъектам РФ на эти цели 1 миллиарда рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Сайт 360tv.ru пишет, что вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко поручила Минприрода и ППК «Российский экологический оператор» проследить, чтобы выделенные правительством средства были оперативно доведены до регионов и проконтролировать их целевое расходование. Она подчеркнула, что от развития инфраструктуры зависит переход России на экономику замкнутого цикла. Закупка новых контейнеров даст возможность на этапе сбора разделять твердые коммунальные отходы на разные категории: пластик, стекло, бумагу и металлы. Сейчас в российских регионах проводятся работы по строительству новых контейнерных площадок, а также адаптации действующих для раздельного сбора отходов. По словам Абрамченко, на данный момент в стране около 30 процентов населения уже охвачено РСО, и для повышения этого показателя правительство предоставило новую меру поддержки, которая поможет выстроить эффективную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Наибольшее финансирование на приобретение новых контейнеров для раздельного сбора отходов получат несколько регионов. Так, Воронежской области выделят 138 миллионов рублей, Тверская область получит свыше 66 миллионов рублей, а в Кабардино-Балкарию направят почти 67 миллионов рублей. Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев подчеркнул, что компания будет следить, чтобы регионы расходовали выделенные средства эффективно, в соответствии с целевым назначением. По его словам, к 2030 году в России должно сортироваться сто процентов отходов. Чтобы достигнуть этого показателя нужно организовать раздельный сбор мусора на территории всей Российской Федерации. » Хочу подчеркнуть важность того, что деньги выделяются именно на контейнеры. Проблема нехватки баков для РСО стоит остро длительное время, и РЭО продолжит оперативно обновлять данные, чтобы в случае нестыковок, незамедлительно принимать меры», — сказал Буцаев.

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