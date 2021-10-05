В Башкирии подготовка к отопительному сезону обошлась в 4,6 миллиарда рублей

В Башкирии подготовка к отопительному сезону обошлась в 4,6 миллиарда рублей
В Башкирии подготовка к отопительному сезону обошлась в 4,6 миллиарда рублей
Вчера, 11:38ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев пояснил, что большая часть средств ушла на ремонт теплосетей.

Стало известно, что только на подготовку к отопительному сезону власти Башкирии потратили 4,6 миллиарда рублей. Об этом сообщил министр ЖКХ региона Алан Марзаев.

Ранее мы писали, власти не могут дать гарантий того, что ситуация с завышенными счетами за отопления в текущем сезоне не повторится. Однако первый замглавы администрации Уфы Марат Гайфуллин также сообщал, что в этом году был проведен план мероприятий, направленный на энергосбережение. Известно, что ранее подобные работы практически не проводились. Так, по словам Гайфуллина, потребление снизится примерно на 10% и соответствует 45 миллионам рублей за отопительный сезон, что повлияет и на сумму в счетах за отопления.

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