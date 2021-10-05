Московская прокуратура заставит "Ресо-гарантию" ответить за проблемы с Е-ОСАГО

Московская прокуратура заставит "Ресо-гарантию" ответить за проблемы с Е-ОСАГО
Московская прокуратура заставит "Ресо-гарантию" ответить за проблемы с Е-ОСАГО
Вчера, 17:02ОбществоФото: pxfuel.com
Чертановская межрайонная прокуратура Москвы признала САО “Ресо-гарантия” виновным в нарушении закона “О средствах массовой информации”. Причина – игнорирование компанией запросов СМИ о проблемах с выдачей электронных полисов ОСАГО (Е-ОСАГО).

Страховая компания “Ресо-гарантия” занимала лидерские позиции на рынке обязательного автострахования, информирует rostovgazeta.ru. При этом в последнее время на нее стали жаловаться в связи с размерами выплат и проблемами с оформлением страховки в интернете. Журналисты RostovGazeta в конце июля направили несколько запросов по данному вопросу в “Ресо-гарантию”. Однако организация не ответила, что и стало поводом обратиться в прокуратуру.

В письме ведомства сказано: доводы обращения о нарушении компанией федерального законодательства в ходе проверки подтвердились. Прокуратурой было выявлено нарушение части 2 статьи 40 закона о СМИ (отказ в предоставлении информации).

Прокуратура внесла представление “Ресо-гарантии” устранить нарушение и решила возбудить административное дело в отношении должностного лица организации. Теперь он находится под угрозой штрафа.

В данный момент “Ресо-гарантия” – ответчик по сотням исков. Ее главными собственниками являются миллиардеры Сергей и Николай Саркисовы. “Ресо-гарантия” – фигурант скандала в СМИ с участием экс-президента Франции Николя Саркози, который якобы получал от нее миллионы евро.

Популярные сайты отзывов содержат множество негативных мнений клиентов компании.

“Я-то думала, плачу немалые деньги седьмой год подряд, чтобы спать спокойно и не заморачиваться. Но у “Ресо”, видимо, другие планы - просто так получать деньги, а в случае чего присылать “Почтой России” заключение “эксперта“, – пишет клиент и добавляет, что больше в этой компании страховаться, естественно, не будет и никому ее не советует.

“Сколько таких, как я? В “Ресо” больше – ни ногой”, – пишет другой пользователь, у которого появились проблемы с выплатами.

Помимо этого, жалобы клиентов связаны с ошибками в оформлении полисов.

По словам пострадавшего автолюбителя, год назад агент “Ресо” неправильно внес информацию с его водительского удостоверения в систему. Каско ему насчитали выше, чем положено. Через год вскрылась ошибка. “Как думаете, “Ресо” извинилась? Вернула деньги? Предложила сорри-бонус? Ага! Сейчас! Короче говоря, не советую. Мне с “Ресо” противно!” – возмущается клиент.

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