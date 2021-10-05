Московская прокуратура заставит "Ресо-гарантию" ответить за проблемы с Е-ОСАГО

“Я-то думала, плачу немалые деньги седьмой год подряд, чтобы спать спокойно и не заморачиваться. Но у “Ресо”, видимо, другие планы - просто так получать деньги, а в случае чего присылать “Почтой России” заключение “эксперта“, – пишет клиент и добавляет, что больше в этой компании страховаться, естественно, не будет и никому ее не советует.