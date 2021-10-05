Facebook, Instagram и WhatsApp возобновили свою работу

Facebook, Instagram и WhatsApp возобновили свою работу
Facebook, Instagram и WhatsApp возобновили свою работу
Вчера, 09:01Общество
Глобальный сбой длился около 7 часов, за это время Марк Цукерберг потерял 7 миллиардов долларов чистого капитала и опустился с третьей строчки в списке богатейших людей мира на пятую.

Сервисы Facebook, Instagram и WhatsApp наконец-то возобновили свою работу. Как сообщают в компании Facebook, причиной глобального сбоя послужило ошибочное изменение конфигурации.

— Инженеры установили, что изменения в конфигурации основных роутеров, отвечающих за координацию сетевого трафика между нашими центрами данных, вызвали неполадки, нарушившие эту коммуникацию, — сообщается в заявлении Facebook.

Отмечается и то, что данные пользователей во время 7-часового сбоя не пострадали, по крайней мере доказательств, которые подтвердили бы утечку данных, у компании нет.

Известно, что из-за сбоя Марк Цукерберг потерял 7 миллиардов долларов чистого капитала, и теперь в списке богатейших людей мира основатель Facebook опустился с третьей строчки на пятую.

Напомним, что глобальный сбой в работе крупных сервисов WhatsApp, Instagram и Facebook, по данным Downdetector, произошел в 18:30 по московскому времени и продлился, как мы уже отмечали, целых 7 часов. Данный сбой уже был назван самым масштабным из всех, которые когда-либо происходили.

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