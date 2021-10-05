ЕР: Улучшение условий труда учителей - первоочередная задача

Координатор партийного проекта «Новая школа», член нижней палаты парламента от «Единой России» Алёна Аршинова сообщила, что в образовательной сфере надо улучшать условия труда учителей, уменьшать бюрократическую нагрузку и сделать более совершенной систему оплаты их работы.

По мнению Алёны Аршиновой, школьная инфраструктура в целом нуждается в модернизации. Ключевые аспекты перезагрузки системы образования внесли в народную программу партии. Дело в том, что эта сфера для «Единой России» остается в приоритете, пишет nashgorod.ru. Депутат подчеркнула, что Государственная дума нового созыва в ближайшее время изучит проект федерального бюджета на предстоящие три года. В рамках документа парламентарии станут отстаивать эти направления. В перечень приоритетов работы единороссов вошли пятилетняя программа капитального ремонта школ. Последняя стартует с 2022 года. Члены партии внесли в документ системные предложения. Единороссы создали список школ, оказавшихся в программе. Поэтому каждый год примерно 20-25 миллиардов рублей будут выделять на ремонт где-то 7 000 школ страны. Аршинова сказала, что за последние пять лет в Российской Федерации появились 1 623 школы на 690 000 мест. К нынешнему учебному году были открыты свыше 100 новых школ. В соответствии с распоряжением главы государства к 2025 году в стране возведут дополнительно еще 1 300 школ на более чем один миллион мест с суммарным финансированием порядка 750 миллиардов рублей. Помимо этого, народная программа партии направлена на решение вопроса сокращения бюрократической нагрузки на преподавательский состав. В этом способна помочь полная цифровизация школьных отчетов. К примеру, для подготовки учителей к работе с ИТ-технологиями и сервисами нужны курсы по повышению квалификации, заявила когда-то одна из лидеров пятерки «Единой России», глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. Другая важная задача партии заключается в обеспечении непрерывного роста зарплат преподавателей. Парламентарий подчеркнула, что система оплаты труда учителей должна стать прозрачной и понятной самим педагогам. Так, с минувшего года 810 000 учителям -классным руководителям стали начислять ежемесячные выплаты за руководство классами в сумме 5 000 рублей. С нынешнего года педагогам среднего профессионального образования тоже начали доплачивать из федеральной казны. Кроме того, в рамках нацпроекта «Новая школа» продолжается непрерывный контроль за тем, чтобы чиновники в регионах не останавливали выплаты. Еще политическое объединение получило законодательные гарантии компенсаций учителям за проведение государственной итоговой аттестации всех форм, сообщается на сайте «Единой России». Предстоит решить проблему нехватки педагогов на селе. В провинции учителя должны иметь возможность для профессиональной реализации. Им необходимо создать комфортные бытовые условия и достойную материальную поддержку. Региональный координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в Башкортостане Раиль Асадуллин рассказал, что на сегодняшний день система образования страны и региона переживает серьезные модернизационные процессы. “Традиционные совершенствования качества образования усложняются новыми вопросами, которые обозначает перед системой образования современная экономика. На этом фоне в Башкортостане работникам образовательной сферы уделяется достойная поддержка. Так, одним из первых в стране нашим регионом была назначена социальная выплата в размере 600 тысяч рублей для учителей, которые устраивались в сельские школы. Строятся новые общеобразовательные учреждения совершенно с обновленной архитектурой, начали работать полилингвальные школы. Успешно действует и федеральная программа «Земский учитель», которая призвана закрепить кадры на селе. Программа «Взлетай», цифровизация образования, позволившая открыть центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», создают новые возможности для инновационного развития школ, создания условий для современных форм учебно-научной работы с детьми. Мы находимся в ожидании решения новых стандартов финансовой и социальной поддержки педагогов”, - отметил Асадуллин.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter