В Китае бесследно исчез президент Интерпола Мэн Хунвэй
Спецслужбы Франции выясняют обстоятельства исчезновения в Китае президента Интерпола Мэн Хунвэя.
Мужчина вылетел в Китай из Франции в прошлую субботу Об этом пятого октября пишет газета «Известия».
О судьбе Мэн Хунвэя ничего не известно уже на протяжении недели. Президент Международной уголовной полиции почему-то не выходит на связь. О пропаже мужчины заявила его супруга, проживающая вместе с детьми в Лионе.
Отметим, что Мэн Хунвэй принял на себя руководство Интерполом осенью 2016 года. До этого он работал на должности замминистра общественной безопасности Китая. До Мэн Хунвэя главой Интерпола была Мирей Белестрази из Франции. Она руководила спецслужбой с 2012 года.
Сам Интерпол представляет собой международную организацию, в задачу которой входит борьба с общеуголовной преступностью. В Интерполе работают представители 190 стран. Россию приняли в организацию в 1990 году.