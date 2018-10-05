В Китае бесследно исчез президент Интерпола Мэн Хунвэй

Мужчина вылетел в Китай из Франции в прошлую субботу Об этом пятого октября пишет газета «Известия».

О судьбе Мэн Хунвэя ничего не известно уже на протяжении недели. Президент Международной уголовной полиции почему-то не выходит на связь. О пропаже мужчины заявила его супруга, проживающая вместе с детьми в Лионе.

Отметим, что Мэн Хунвэй принял на себя руководство Интерполом осенью 2016 года. До этого он работал на должности замминистра общественной безопасности Китая. До Мэн Хунвэя главой Интерпола была Мирей Белестрази из Франции. Она руководила спецслужбой с 2012 года.