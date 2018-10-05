В Башкирии выходные будут дождливыми и холодными

6 октября температура воздуха днем составит +5+10°C, а ночью опустится до +1°C. Ветер будет северо-западным умеренным с порывами до сильного. Пройдут небольшие дожди местами до умеренных.

7 октября температура днем будет +8+13°C, ночью до -3°C. Ожидаются местами дожди. Ночью и утром в воскресенье в восточных районах республики пройдет снег.