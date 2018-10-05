В Башкирии для музыкальной школы покупают рояль за 9 миллионов рублей
В это же время, есть множество предложений о продаже новых роялей по цене в разы дешевле.
Закупку производит Министерство экономического развития Башкирия, а сам музыкальный инструмент будет поставлен в музыкальный колледж Октябрьского. Максимальная цена контракта – 9 миллионов рублей. Год выпуска – не ранее 2018. Информация о конкурсе появилась на сайте госзакупок 3 октября, а также в СПАРКе.
По запросу о покупке нового акустического рояля Яндекс выдает различные предложения: есть дешевые рояли ценой от полумиллиона, много предложений по цене от 1 до 4 миллионов рублей, это примерный средний ценовой диапазон на новые музыкальные инструменты.
Есть, конечно, и дорогие, типа Фациоли, это известнейший итальянский бренд, они делают не более 100 роялей в год и цена у них действительно высокая, в районе 10-12 миллионов рублей. Видимо, в Октябрьской музыкальной школе учат и учатся истинные ценители настоящего прекрасного.