ЦБ назвал причины роста спроса на непродовольственные товары в России

В регуляторе пояснили, что во всем виновата инфляция. Об этом пишет RNS.

Так в августе годовой прирост оборота розничной торговли был равен 2,8%, непродовольственных товаров – 4,1%. По словам представителей Банка России, граждане стали чаще покупать непродовольственные товары, так как ожидают их скорого подорожания. Виной этому служит удешевление рубля и скорое повышение НДС.