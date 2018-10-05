ЦБ назвал причины роста спроса на непродовольственные товары в России
Сегодня, 15:12Общество
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Эксперты Центробанка объяснили увеличение спроса у россиян на непродовольственные товары в августе падением курса рубля и повышением НДС.
В регуляторе пояснили, что во всем виновата инфляция. Об этом пишет RNS.
Так в августе годовой прирост оборота розничной торговли был равен 2,8%, непродовольственных товаров – 4,1%. По словам представителей Банка России, граждане стали чаще покупать непродовольственные товары, так как ожидают их скорого подорожания. Виной этому служит удешевление рубля и скорое повышение НДС.
В Центробанке сообщили, что их прогноз о динамике главных экономических показателей в прошедшем августе в целом сбылся. Годовые темпы прироста ВВП в III квартале текущего года составили 1,3–1,7%.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей