США признали голодомор в Украине геноцидом

Текст резолюции находится в базе Конгресса США. Об этом пишет RNS.

Авторы документа признали итоги расследования Комиссии США по голодомору в Украине, проведенного в 1988 году. Сейчас уже официально признано, что «Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах».

Сенаторы США в очередной раз выступили с осуждением регулярных нарушений прав человека со стороны руководства СССР. Речь в частности идет о запрете на самоопределение и запрете на свободу слова.