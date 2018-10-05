США признали голодомор в Украине геноцидом
Сегодня, 15:08Общество
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Американский Сенат выпустил резолюцию, в которой официально признается, что голодомор, устроенный руководством СССР в Украине в начале 30-х годов ХХ века, являлся геноцидом местного населения.
Текст резолюции находится в базе Конгресса США. Об этом пишет RNS.
Авторы документа признали итоги расследования Комиссии США по голодомору в Украине, проведенного в 1988 году. Сейчас уже официально признано, что «Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах».
Сенаторы США в очередной раз выступили с осуждением регулярных нарушений прав человека со стороны руководства СССР. Речь в частности идет о запрете на самоопределение и запрете на свободу слова.
На своей страничке в Facebook посольство Украины в США поблагодарило американский Сенат за принятие данной резолюции.
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