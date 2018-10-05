Скончался бывший министр образования Башкирии Сабир Зиганшин

Зиганшин Сабир Шаяхметович - ветеран Великой Отечественной войны, ветеран педагогического труда, Отличник народного просвещения СССР, кавалер орденов Октябрьской революции, трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Отечественной войны II степени, ордена Славы III степени.

Зиганшин Сабир Шаяхметович родился 28 августа 1924 года в селе Мансурово Учалинского района БАССР в семье старателя-золотоискателя.

В 1942 году окончил Учалинскую среднюю школу. В том же году был призван в Советскую армию, участвовал в боях за Родину против фашистской Германии. После войны Сабир Зиганшин окончил Магнитогорский пединститут, работал учителем истории в сельской местности и директором родной учалинской школы.

В 1954 году его избрали заместителем председателя райисполкома, в 1956 - секретарем Учалинского РК КПСС, в 1958 - секретарем парторганизации строительного треста №146, занятого строительством Учалов и объектов горно-обогатительного комбината.

Сабир Зиганшин, работая в Уфимском ГК КПСС, заместителя заведующего отделом пропаганды и агитации, одновременно в Москве заканчивает аспирантуру и защищает кандидатскую диссертацию. Решением Совета НИИ общей педагогики Академии педагогических наук СССР от 22 марта 1973 Зиганшину С.Ш. присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. До назначения на высокий пост несколько месяцев является заместителем заведующего отделом науки и учебных заведений Башкирского ОК КПСС.

Сабир Зиганшин возглавлял систему образования 14 лет - с 1971 по 1985 годы.

Система образования республики за время его работы на ответственной должности по основным показателям, характеризующим деятельность школ, с 46 места поднялась на четвертое и стала первой в Уральском регионе.

Покинув должность министра, с 1985 по 1999 годы Сабир Шаяхметович Зиганшин работал доцентом кафедры научной организации управления школами Башгоспединститута (ныне университет).

Бывший министр просвещения, активно участвовал в общественной жизни, являлся членом президиума Совета ветеранов войны и труда Республики Башкортостан.