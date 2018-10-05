От реанимации до детского сада: как врачи спасали четырехмесячную малышку из Башкирии

Рената Мусабирова родилась абсолютно здоровым ребенком – 7/8 баллов по шкале Апгар. Из роддома в селе Кушнаренково маму и дочку выписали на седьмые сутки. Рената, по словам родителей, развивалась точно по всем нормам – сначала стала наблюдать за игрушками, затем пыталась держать головку, гулила и агукала, играла со своей старшей сестрой и доверчиво смотрела в глаза родителей.

Но случилось так, что трехмесячная малышка заболела: у нее неожиданно поднялась температура и началась сильная рвота. Врач из районной поликлиники выписала лекарства и отпустила семью домой. Но материнское сердце чувствовало неладное: мама Ренаты настояла на госпитализации. Малышке назначили антибиотики, четыре дня пытались установить диагноз, но не могли. Еще день – и вот маленькая Рената уже в реанимации РДКБ в Уфе.

Там же установили диагноз - менингоэнцефалит. Через 3 дня девочку перевели в Детский центр психоневрологии и эпилептологии на Тихорецкой. Две недели Рената оставалась в реанимации, выдержала сложнейшее нейрохирургическое вмешательство – слишком много испытаний для четырехмесячной малютки.

Болезнь отступала. Но привела к потере имеющихся навыков – малышка разучилась держать голову, не переворачивалась. Тогда семья обратилась в центр абилитации – «Любимый малыш», где Ренате поставили еще один диагноз – у нее обнаружилась тяжелая степень тугоухости.

- Без слуха нормальное развитие ребенка невозможно, поэтому необходима кохлеарная имплантация, - заключили специалисты. - В ходе этого хирургического вмешательства в улитку внутреннего уха устанавливается специальный прибор, который позволит ребенку слышать. К счастью, история Ренаты закончилась благополучно – девочке поставили кохлеарный имплант, она начала ходить, посещать детский сад, открыто общаться с миром, и врачи верят - будет слышать и говорить!

Глухонемота, ДЦП, аутизм, инвалидность – тяжелых последствий можно избежать, если вовремя бросить все силы на абилитацию. Благотворительный фонд «Особенные дети» организовал «горячую линию» для консультаций родителей, оказавшихся в подобной ситуации.