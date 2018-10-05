"Неравноценный обмен": Уфимка не желает съезжать с аварийного дома на условиях мэрии

Дом на улице Достоевского, 54 имеет почти столетнюю историю. Этот старинный особняк до революции принадлежал начальнику уфимского отделения Самарского жандармского полицейского управления железных дорог Авениру Воскрсенскому и его жене – потомственной дворянке Ольге Воскресенской. После революции здание перешло в собственность советской власти, а хозяйку заставили арендовать собственный дом. С тех пор дом является жилым.

Семья Зульфии Гараевой здесь проживает очень давно – уже сменилось 3-4 поколения. В маленькой двухкомнатной квартире помещались ее родители, она со своей 5-летней дочерью и младший брат Зульфии.

В конце 2017 года хозяева всех шести квартир получили уведомления от городской службы по расселению.

- Почему – никто не пожелал объяснить,- говорит Зульфия. -Только потом выяснилось, что старинный дом намерены реконструировать.

Семьи, проживающие в пяти квартирах, согласились на предложенные условия и переехали в новые квартиры, оставив дом пустовать. Зульфие и ее семье предложили переехать в микрорайон Кузнецовский затон, однако женщина не согласилась. Ее родители и брат сняли жилье в другом месте, а она с дочкой осталась.

- В нашей квартире в аварийном доме жилая площадь – 22 кв.м. И она двухкомнатная. Они нам предлагают однокомнатную квартиру с 30 кв.м., но там жилая площадь всего лишь 12 кв.м. К тому же, мы не можем жить в однокомнатной квартире, у нас семья большая, есть маленький ребенок, - рассказывает она.

Зульфию также не устраивает, что предложенная квартира находится в Кузнецовском затоне – далеко от центра города. По ее словам, в этом микрорайоне нет «ничего, кроме трех гастрономов и аптеки».

- Я свою дочь родила поздно, но осмысленно, с большим желанием. К ее воспитанию я также отношусь серьезно. В Кузнецовском затоне нет условий для развития маленькой девочки. Мы ходим в различные кружки и секции, а поликлиника и школа - в пешей доступности, - комментирует она.

Весной этого года Ленинский районный суд назначил экспертизу квартиры Зульфии. Выяснилось, что ее стоимость равняется 2 млн 600 тысяч рублей. Несмотря на это, суд присудил всего лишь 1 млн 800 тысяч рублей.

- Смысл расселений ведь в чем: обмен должен быть равноценным. Новая квартира и по стоимости, и по месту расположения должна быть не хуже, чем предыдущая. В нашем случае – ни один из критериев не соблюдается, - рассказывает Зульфия.

К тому же аварийный дом без охраны становится излюбленном местом местных бомжей, алкоголиков и наркоманов. Это несмотря на то, что всего лишь месяц назад Управление по госохране объектов культурного наследия РБ придало особняку Воскресенских охранный статус. Любители «халявы» таскают из дома без присмотра все что можно – доски, двери и другие вещи, взламывают закрытые квартиры. Один раз так вырвали закрытую дверь Зульфии.

- Весной подъехал кран и чуть не снес крышу квартиры, где я живу с дочкой, еле удалось остановить, - говорит она.

К сожалению, рассмотрение дела в Верховном суде ничего существенного не дало. Высшая инстанция всего лишь присудила в качестве компенсации затрат каждого члена семьи на переезд по 4 тысячи рублей дополнительно.

Зульфия на данный момент готовится к рассмотрению своего дела в кассационном суде.