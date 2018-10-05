Индия и Россия могут заключить договор о поставках вагонов
Сегодня, 15:10Общество
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Индия заинтересована в покупке российских железнодорожных вагонов и локализации их производства на своей территории.
Данный вопрос будет затронут сегодня в рамках форума Россия-Индия в Нью-Дели. Об это пишет RNS.
По словам заместителя руководителя РЖД Александра Мишарина, в ходе переговоров стороны обсудят организацию производства железнодорожного подвижного состава в Индии.
В первой партии Москва поставит Нью-Дели 100 вагонов. Далее объемы поставок будут только расти. Россия и Индия планируют создать общего железнодорожного оператора, который станет обслуживать коридор «Север-Юг».
В пятницу парламентарии двух стран подпишут меморандум с соглашением о развитии сотрудничества. Документ будет содержать в себе и договор о разработке и поставке в Индию систем диспетчерского управления, систем безопасности и автоматики.
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