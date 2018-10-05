Индия и Россия могут заключить договор о поставках вагонов

Данный вопрос будет затронут сегодня в рамках форума Россия-Индия в Нью-Дели. Об это пишет RNS.

По словам заместителя руководителя РЖД Александра Мишарина, в ходе переговоров стороны обсудят организацию производства железнодорожного подвижного состава в Индии.

В первой партии Москва поставит Нью-Дели 100 вагонов. Далее объемы поставок будут только расти. Россия и Индия планируют создать общего железнодорожного оператора, который станет обслуживать коридор «Север-Юг».